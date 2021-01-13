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Два автомобиля горели в Псковской области за минувшие сутки

В Псковской области за минувшие сутки горели два автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

13 января в 08:10 в Острове на улице Пригородной загорелся автомобиль ВАЗ-2107. У автомобиля выгорел моторный отсек, закопчено лобовое стекло. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В этот же день в 23:01 в деревне Шубино Новосокольнического района загорелся автомобиль Lada Priora, в котором выгорел моторный отсек и приборная панель. Предположительно, причиной возгорания стал поджог.

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