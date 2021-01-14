Михаил Ведерников заявил о недочетах в работе поликлиники №3 Пскова
В поликлинике №3 Пскова остаются недочеты, отметил глава региона Михаил Ведерников во время совещания с медиками 14 января.
По поручению губернатора Псковской области в подразделениях Псковской городской поликлиники была проведена проверка организации работы.
«В первой и второй поликлинике замечания жителей были устранены, а в третьей остаются недочёты,» - отметил губернатор.
Также аналогичная проверка будет направлена в Великие Луки, где поступает много жалоб на работу медучреждения.