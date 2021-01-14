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Политика

Эксперты ПАИ назвали главные события ушедшего года

Эксперты Псковского агентства информации подвели итоги ушедшего 2020 года и назвали 15 его главных событий.

2020-й для Псковской области стал не только, как и для всей страны, непростым временем мобилизации всех ресурсов, но и годом возможностей, годом насыщенной общественной и политической жизни. И если оставить за скобками пандемию коронавируса, то для Псковщины ушедшие 366 дней принесли немало позитивных, полезных перемен.

На протяжении всего года редакция Псковского агентства информации ежемесячно формировала рейтинг общественно значимых событий — на основе оценок приглашенных экспертов: представителей общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналистов, представителей научных и образовательных кругов региона.

Из этих событий мы попросили наших экспертов выделить наиболее важные, самые заметные явления и события 2020 года. Развитие инфраструктуры, назначения, ЧП, политические решения стали частью рейтинга.

В ближайшее время редакция ПАИ опубликует топ-15 главных событий 2020 года по оценкам экспертов.

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