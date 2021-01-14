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Около 90 тысяч рублей украли мошенники с карты великолукского пенсионера

12 января жертвой мошенников стал и 64-летний пенсионер из Великолукского района. После общения с незнакомцем пожилой мужчина лишился 87 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В тот же день в Великих Луках 42-летнему горожанину позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником одного из банков. И под предлогом предотвращения мошеннических действий в отношении собеседника украл с карты мужчины 17 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.

11 января две великолучанки 47 и 57 лет тоже поддались на «рекомендации» злоумышленников, которые обещали им предотвратить несанкционированное списание денег, и не досчитались на своих счетах в общей сложности более 170 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

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