#Опросник ПАИ: Что вы ждёте от 2021 года?

18:35, 14 января 2021, ПАИ

Отгремели новогодние праздники и каждый из нас входит в туман рутины. Предыдущий год был скуп на положительные эмоции, и все с нетерпением ожидали следующего. Сегодня он официально вступил в свои права, и мы решили узнать, чего от него ожидают простые псковичи. Все, что удалось узнать, смотрите в нашем традиционном опроснике.





Новый 2021 год, по мнению 42% россиян, будет лучше уходящего. Основные позитивные ожидания от следующего года: улучшение ситуации с пандемией коронавируса, экономическое развитие и выход из кризиса, повышение зарплат, снижение цен и повышение пенсии. Остальные придерживаются более пессимистических взглядов. Таковы результаты ВЦИОМ. Наш опрос, отчасти, это подтверждает. Люди не видят перспектив к скорейшему возвращению к доковидной жизни. Этого следовало ожидать, год только начался, и проблемы старого не исчезнут в мгновение ока.



Большинство опрошенных возлагают надежды на скорейшее прекращение пандемии и простые житейские радости: открытие театров, поездок за границу и возможности реализовать все свои планы. Все мнения не лишены оптимизма, но он скрыт в тени современных трудностей и ограничений.

Есть мнение, что не стоит возлагать ожидания на тот или иной год. Следует начать с себя. Проще говоря - год будет таким, каким ты его сделаешь сам.



Так или иначе, всегда стоит верить в хорошее. Уверено идти вперёд и не бояться трудностей. Остальное - в руках судьбы.