Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

23:10, 14 января 2021, ПАИ

На 72-м году жизни скончался художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Екатерину Белоцерковскую.

Бориса Грачевского госпитализировали в 52-ю больницу ещё 27 декабря, а до этого он проходил лечение от коронавируса на дому. Через несколько дней его перевели в реанимацию, а после пришло сообщение, что врачам пришлось ввести его в кому и подключить к аппарату ИВЛ. 11 января Борис Грачевский пришёл в себя и начал жестами общаться с врачами. Но вскоре ему стало хуже, его направили в другую реанимацию на аппарат ЭКМО и снова ввели в кому. Врачи называли его состояние крайне тяжёлым.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1974 году он вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974-1984 годах Борис Грачевский был директором «Ералаша», а с 1984 года являлся художественным руководителем киножурнала.