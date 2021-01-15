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Общество

Росздравнадзор зарегистрировал единую тест-систему на COVID-19 и грипп

Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению первую в России тест-систему, которая способна диагностировать у пациента COVID-19 и грипп по одному биоматериалу, пишет газета «Известия».

Регистрационное удостоверение получила компания «НекстБио». Ее разработка позволяет диагностировать коронавирус нового типа, гриппа А, гриппа В и субтипа Н1pdm09 (пандемического «свиного гриппа» 2009 года). Работа над этим тестом велась с апреля, то есть практически с самого начала эпидемии COVID-19. Использовать такие тест-системы будут в лабораториях. У человека берут мазок, как в случае с обычными тестами на ковид, затем выделяют РНК вирусы для того, чтобы провести ПЦР.

Используя одну пробирку, примерно за два часа можно узнать, какой из вирусов есть у пациента. В ближайшие недели первые тест-системы получат лаборатории в Москве.

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