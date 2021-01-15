Попытка сбыть поддельные доллары обернулась для псковского военнослужащего судом

10:01, 15 января 2021, ПАИ

В Пскове за попытку сбыть поддельные доллары США младшему сержанту назначен судебный штраф, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе СК РФ по Псковскому гарнизону.

1 июня 2019 года военнослужащий по контракту войсковой части 74268 нашёл на территории АЗС в Опочке конверт с поддельными купюрами. Всего в конверте было 15 банкнот номиналом по 100 долларов США каждая. Военнослужащий привез фальшивые деньги в Псков и в течение нескольких месяцев пытался их сбыть. В дальнейшем поддельные банкноты были изъяты правоохранительными органами.

Суд признал младшего сержанта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.