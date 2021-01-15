0
09:29
Автомобиль опрокинулся в кювет в Опочецком районе
09:08
55-летний мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе
10:31
Публикуем видео с места ДТП на улице Юбилейной в Пскове
10:19
Mercedes врезался в дерево после столкновения с Rover в Пскове
23:59
В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4
20:44
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться
19:28
Безработный и ранее судимый житель Печорского района совершил угон и кражу
Еще новости
Происшествия

Попытка сбыть поддельные доллары обернулась для псковского военнослужащего судом

В Пскове за попытку сбыть поддельные доллары США младшему сержанту назначен судебный штраф, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе СК РФ по Псковскому гарнизону.

1 июня 2019 года военнослужащий по контракту войсковой части 74268 нашёл на территории АЗС в Опочке конверт с поддельными купюрами. Всего в конверте было 15 банкнот номиналом по 100 долларов США каждая. Военнослужащий привез фальшивые деньги в Псков и в течение нескольких месяцев пытался их сбыть. В дальнейшем поддельные банкноты были изъяты правоохранительными органами.

Суд признал младшего сержанта виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Автомобиль опрокинулся в кювет в Опочецком районе
15 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Опочецком районе
55-летний мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе
15 января 2021
55-летний мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе
Публикуем видео с места ДТП на улице Юбилейной в Пскове
14 января 2021
Публикуем видео с места ДТП на улице Юбилейной в Пскове
Mercedes врезался в дерево после столкновения с Rover в Пскове
14 января 2021
Mercedes врезался в дерево после столкновения с Rover в Пскове
В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4
13 января 2021
В Пскове госпитализирована девушка из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей на Алмазной, 4
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться
13 января 2021
«Королева» тауэрских воронов пропала в Лондоне. Зловещая легенда Великобритании может сбыться
Безработный и ранее судимый житель Печорского района совершил угон и кражу
13 января 2021
Безработный и ранее судимый житель Печорского района совершил угон и кражу
Жительница деревни Заходы Псковского района зарегистрировала в нежилом доме 30 человек
13 января 2021
Жительница деревни Заходы Псковского района зарегистрировала в нежилом доме 30 человек

Идет загрузка...