Проблемы с подачей тепла устранили в средней школе Новоржева

13:24, 15 января 2021, ПАИ

Проблемы с подачей тепла устранили в средней школе Новоржева, сообщает газета «Земля новоржевская» со ссылкой на директора учреждения Валентину Меркулову.

«В течение нескольких дней, даже ночью работники теплоснабжающей организации - муниципального предприятия Новоржевского района «Энергоресурс», включая руководителя Нальбия Пшизова, работали над тем, чтобы найти и устранить проблему в обеспечении теплом здания школы № 2», - уточнила директор.

В кабинетах на батареях установлены сливные краны, чтобы устранить воздушную пробку, которая образовалась в системе, дополнительный насос. Сейчас ситуация нормализовалась. В тех помещениях, где было холоднее всего, температура поднялась до 17-18 градусов. Запас топлива имеется.

Администрация школы держит ситуацию на контроле.