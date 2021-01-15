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Общество

Власти Пскова объяснили, в какие сроки должны убирать городские улицы после снегопада

В управлении городского хозяйства администрации Пскова рассказали, в какие сроки должны убирать улицы города после снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Согласно ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», срок устранения рыхлого или талого снега с проезжей части улиц с момента окончания снегопада составляет от 4 до 12 часов в зависимости от группы улиц. 

Во время снегопада или метели и до окончания снегоочистки на проезжей части допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной на всех группах улиц 5 сантиметров. Очередность работ по снегоочистке определяется значимостью улиц.

В ведомстве добавили, что наличие рыхлого или уплотненного снега допускается от 5 до 10 см в зависимости от группы улиц. Срок снегоочистки тротуаров составляет 1 сутки и отсчитывается с момента окончания работ по ликвидации зимней скользкости и уборке снега с проезжей части.

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