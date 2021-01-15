Театрам и филармонии хотят разрешить работать в Псковской области
Работу учреждений культуры предложил возобновить губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января.
По словам губернатора, ряд ограничительных мер вводился на время праздников с учетом ожидаемого увеличения числа гостей из других регионов.
«Прежде всего, это касается учреждений культуры, которые свернули все массовые мероприятия в преддверии Нового года», - отметил глава региона.
Михаил Ведерников подчеркнул, что крайне важно дать возможность работать театрам и филармонии с соблюдением всех мер предосторожности.
«Ограничение туристических групп до пяти человек в помещениях было принято с учётом прогнозируемого наплыва туристов. Это довольно жёсткие нормативы, которые можно пересмотреть в сторону незначительного увеличения», - добавил глава региона.