Театрам и филармонии хотят разрешить работать в Псковской области

15:40, 15 января 2021, ПАИ

Работу учреждений культуры предложил возобновить губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 15 января.

По словам губернатора, ряд ограничительных мер вводился на время праздников с учетом ожидаемого увеличения числа гостей из других регионов.

«Прежде всего, это касается учреждений культуры, которые свернули все массовые мероприятия в преддверии Нового года», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что крайне важно дать возможность работать театрам и филармонии с соблюдением всех мер предосторожности.

«Ограничение туристических групп до пяти человек в помещениях было принято с учётом прогнозируемого наплыва туристов. Это довольно жёсткие нормативы, которые можно пересмотреть в сторону незначительного увеличения», - добавил глава региона.