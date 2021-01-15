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Общество

Дмитрий Месхиев передал привет Александру Братчикову и Елене Полонской

Художественный руководитель Псковского театра драмы, кинорежиссёр Дмитрий Месхиев, сломавший руку во время прогулки по Пскову, в эфире ПАИ-live 15 января передал привет главе администрации города Александру Братчикову и главе города Елене Полонской.

«Для меня не очень понятна ситуация, когда власти города объясняют, что у них вдруг произошло какое-то недопонимание с подрядчиком. Не понимаю, какое может быть недопонимание зимой, - удивился Месхиев. - Не понимаю объяснения, когда власти города говорят: «Ой, неожиданно пришла зима». В январе пришла? Ну, вообще-то, был до этого зимний месяц декабрь, можно было подготовиться. Если бы у нас была глубокая Европа, то в самый туристический сезон зимы, в новогодние каникулы и праздники, можно было бы убирать набережные и хотя бы посыпать их песком. Я много времени на набережных провожу и видел, как эти несчастные туристы, хватаясь за свои фотоаппараты, пытались не поскользнуться и не разбить объективы. Еле-еле ходили люди по этим набережным, поэтому дело не в том, что я руку сломал, не думаю, что я единственный человек, который упал и что-то себе ушиб».

«Если бы из своих уютных кабинетов мсье Братчиков и мадам Полонская вылезли бы и начали ходить по городу как обычные люди, если бы вдруг, не дай Бог, кто-нибудь из них упал или расшиб голову, что бы было?» - задался вопросом кинорежиссёр.

По его словам, после поста в Instagram никто из городской администрации ему не звонил. «Мне не нужны извинения, я не так сильно пострадал, кость срастётся. Мне обидно за город и несчастных горожан. Еще более обидно за несчастных туристов, за то, что в городе происходит. Для того чтобы туризм развивать, нужно улицы чистить. Надо с этого начинать, а не строить какие-то непонятные туристические центры вдали от маршрутов», - подчеркнул Месхиев.

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