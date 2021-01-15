Псковский музей-заповедник опубликовал расписание ближайших экскурсий

22:06, 15 января 2021, ПАИ

Псковский музей заповедник поделился с ПАИ расписанием экскурсий в выходные дни.

Экскурсии в морозные выходные 16–17 января:

16 января в 13:00

Экскурсия по выставке «Собор церковного искусства Пскова».

300 руб. – билет для взрослого, 150 руб. – льготный.

Телефон для записи: (+7 8112) 29-22-59.

16 января в 14:00

Интерактивная программа «Рождество». История празднования Рождества Христова, традиции вертепных представлений и украшения ёлочки. Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки.

Приказная палата Псковского кремля (Кремль, 4).

200 руб. с человека.

Телефон: (+7 8112) 72-45-74.

17 января в 13:00

Экскурсия по комплексу «Варлаамовский угол» (ул. Леона Поземского, 46).

В башнях можно погреться у инфракрасных обогревателей.

Варлаамовская башня, боевой ход, выставка «Прогулки по Пскову XIX в.» из атласа рисунков И. Ф. Годовикова, Высокая башня.

250 руб. – билет для взрослого, 150 руб. – льготный билет.

Телефон: (+7 8112) 29-22-59.



17 января в 15:00

Экскурсия по комплексу «Двор Постникова» с посещением выставок. Посетители смогут ознакомиться с жизнью и бытом купеческих палат.

300 руб. – билет для взрослого, 200 руб. – льготный билет.

Телефон: (+7 8112) 29-22-59.

Для родителей с детьми:



Двор Постникова

Каждую субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 14:00

Культурно-образовательные программы «Вокруг новогодней ёлки», «Чудо рождественской ночи», «В гости к профессору Мешкову», «Коляда пошла по дорожке…», основанная на традиционной и фольклорной культуре Псковского края.

Работаем с группами до пяти человек.

Принимаем только по предварительной записи! Телефон: (+7 8112) 29-22-60.