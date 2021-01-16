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Общество

Почему купель не обнулит грехи за предыдущий год, рассказал псковский священник

Фото Дарьи Хватковой.

 

Ждать отпущения грехов после купания в Крещение – ошибка, сообщил насельник Псково-Печерского монастыря отец Анастасий в эфире ПАИ-live 16 января.

Собеседник Псковского агентства информации рассказал, что повреждения души не могут быть исцелены лишь после окунания в купели.

«Для этого нужно покаяние. По-гречески покаяние – метанойя, перемена ума. Нужно измениться и обратиться к Богу за помощью, например в таинстве исповеди: это своего рода духовный ремонт. Приходишь на таинство исповеди, которое совершается в том числе и при участии священника, и Господь даёт тебе свою Божественную силу, которая называется благодатью. Она залечивает раны, которые ты нанёс своей душе, и даёт тебе силы для исправления», – заявил отец Анастасий.

И добавил, что Божественная сила, благодать действует на того человека, который верит в Бога и старается жить по заповедям.

«Если человек ничего не готов делать, кроме того как плюхнуться в воду, никакого исправления и исцеления ожидать не стоит», – резюмировал священник.

Полное интервью с иеромонахом Анастасием читайте здесь.

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