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Общество

Пропавшего в ноябре пожилого мужчину ищут в Пскове

В Пскове разыскивается Сергей Рясенский 1954 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он проживал в доме по улице Красноармейской и 22 ноября 2020 года пропал без вести.

На момент исчезновения был одет в чёрную болоньевую куртку, брюки и полуботинки чёрного цвета, рубашку, свитер, чёрную вязаную шапку.

Приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы тёмно-русые, короткие с проседью.

Особые приметы: на теле есть татуировки и шрамы. При ходьбе прихрамывает. Имеются проблемы со зрением.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Рясенского, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.

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