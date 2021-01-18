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Бомжи избили до смерти жителя Пскова

Жителя Пскова до смерти избили бомжи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В ночь на 9 марта 2020 года двое мужчин без определенного места жительства находились в гостях у ранее им знакомого псковича по месту жительства последнего в общежитии, расположенном в доме №26 на улице Красноармейской, где распивали алкоголь.

В ходе конфликта на бытовой почве двое гостей избили мужчину, к которому пришли в гости, нанеся ему удары руками и ногами по лицу и телу, от которых пскович скончался на месте происшествия через некоторое время.

После совершенного преступления мужчины скрылись с места преступления. Однако вскоре они были задержаны в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело передали в Псковский городской суд для рассмотрения.

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