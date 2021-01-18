Архитекторы домашнего очага: компания AV-HOUSE создает для псковичей уютные дома

13:22, 18 января 2021, ПАИ

Давно мечтаете о своем доме? Светлом, просторном и гостеприимном? Где тепло самой холодной зимой и прохладно самым жарким летом? С маленьким, но уютным двориком, приютившим клумбы любимых цветов? В котором тишину нарушает лишь пение птиц за окном? Директор строительной компании AV-HOUSE Александр Васильев знает, как мечту сделать былью.

Вначале был дом

– Александр, сколько лет ваша компания работает на псковском рынке и как вы пришли к строительству домов?

– На рынке мы пять лет. Сам я долгое время занимался продажей недвижимости: более 13 лет работал обычным менеджером. Идея открыть собственную компанию родилась после того, как я продал одному из своих клиентов дом. Сделка оказалась удачной, с партнером решили построить ещё один и выставить на продажу – снова удачно. Так постепенно стали заниматься строительством, открыли свою компанию.

– Вам опыт в сфере продажи недвижимости пригодился?

– Конечно. Я как раз и занимаюсь реализацией построенных объектов, рекламой и продвижением, а мой партнер отвечает за строительный процесс. Первые два года мы прощупывали рынок: изучали вкусы покупателей, общие тенденции, ценовую политику. Последние три года компания активно развивается, с каждым годом число строящихся домов растет: начинали мы с одного-двух, а в прошлом году, несмотря на пандемию, построили порядка пятнадцати.

– Конкуренция на этом рынке сильная?

– Конкуренция сильная. Много кто дома строит на продажу, но мало тех, к сожалению, кто делает это качественно. Есть ещё один важный момент: те, кто строит хорошо, как правило, не умеют продавать или не обладают необходимыми ресурсами для этого. Наша компания занимается и тем и другим, успешно сочетая оба эти вида деятельности.

К примеру, мы работаем с ипотекой, у нас получена аккредитация во всех основных банках, помогаем обменять жилье, предоставляем ряд других услуг, без которых процесс покупки дома может растянуться на долгое время или вовсе остановится.

– Вы занимаетесь продажей уже готовых домов или под заказ тоже строите?

– Начинали мы как раз с того, что строили дома, а потом ждали покупателя. За последнее время все кардинальным образом поменялось. В прошлом году нам удалось построить лишь один дом на продажу. Построить так, как мы этого хотели. Все остальные дома построены под заказ. Мы можем строить дом на своей земле либо на участке заказчика.

Надо отметить, что к выбору места под строительство мы подходим особенно тщательно. Исходим из того, чтобы до своего дома наши клиенты могли добраться, даже не имея личного транспорта. Всегда обращаем внимание на то, чтобы рядом были автобусные остановки, магазины, аптеки, другая необходимая инфраструктура.

– А вам какой вариант ближе: строить дома по своим проектам или проектам своих клиентов?

– Наших клиентов, как правило, устраивают наши дома. Мы уже знаем, какие планировки пользуются спросом, и исходим из этого. При строительстве по желанию заказчика можем что-то поменять в доме. Например, вместо гардеробной сделать второй санузел, за счёт уменьшения числа спален увеличить площадь гостиной. Какие-то внутренние изменения делаем, а в глобальных вещах пока особой потребности нет. Хотя, конечно, новые проекты у нас периодически появляются.

Остается только уютно жить

– Кто может позволить себе ваш дом?

– Стоимость квадратного метра у нас ниже, чем стоимость квадратного метра в новостройке. Ценник может отличаться лишь за счёт того, что площади наших домов больше, чем квартир. У нас самый маленький дом - 70 квадратных метров, есть дома площадью и 110, и 120, и 140 квадратных метров. Если исходить из стоимости метра, то у нас он колеблется в диапазоне от 36 000 до 40 000 рублей. В среднем дом стоит 4-4,5 млн рублей.

– В каком виде клиент получает дом?

– Под чистовую отделку. Дом полностью отштукатурен снаружи, вставлены окна, сделана крыша, водосточная система. Внутри разведена вся электрика и трубы для сантехники, запущено отопление. Когда покупатель заходит в дом, он уже отапливается. Остается сделать ремонт, купить мебель, сантехнику и жить.

– Ваши дома чем-то отличаются от тех, что предлагают сейчас на рынке?

– Несколько лет назад, кроме всего прочего, они отличались внешним видом. Сегодня внешне наши дома сложно отличить от других, потому что многие, даже этого не скрывая, перенимают наши планировки, цветовые решения. Мне все чаще звонят знакомые агенты с вопросом: «Ты начал строить там-то?». Когда я говорю «нет», они рассказывают, что где-то видели дом один в один, как наш.

Порой доходит до забавного. В Неелово строили дома с коричневой крышей, коричневым цоколем и коричневыми окнами. Смотрим, на соседнем участке появился дом с такими же цветовыми решениями. Возводим белый дом с серой крышей, через пару месяцев появляется похожий, но у конкурентов. Поэтому теперь наши дома можно отличить разве что по качеству.

– Вы строите преимущественно одноэтажные дома?

– Да, потому что, во-первых, их проще отапливать – теплый пол прогревает равномерно весь дом. А во-вторых, второй этаж съедает немного пространства, да и не всем нравится подниматься в спальни по лестницам. Но и двухэтажные дома по желанию клиента мы строим.

– А какие-то новые тенденции в строительстве домов используете?

– Хотели в Пскове попробовать строить дома из ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции), но не зашло пока. Он находится между обычным каркасником и металлокаркасником. Деревянные каркасники, к примеру, если лес был сырой, подвержены деформации. Деревопродукт недолговечен, там могут завестись насекомые. Металл в этом плане чуть проще. Если сравнивать каркасник из дерева и каркасник из металла, понятно, что второй будет выигрывать в силу своих свойств. По ценнику думали, что выйдет дешевле, но получилось, что ЛСТК, что газобетон стоят одинаково - и большинство клиентов за газобетон.

Что-нибудь «этакое»

– Компания работает пять лет, отмечаете рост спроса на дома?

– Конечно. В прошлом году он еще был подогрет и пандемией. Наши клиенты, находясь в период изоляции в своих собственных домах с участками, чувствовали себя куда свободнее. Кроме того, когда резко начали расти ценники на квартиры, мы не стали поднимать их на дома, что тоже привлекло клиентов.

– Бывают заказчики, которые просят построить что-нибудь «этакое»?

– Это скорее исключение, потому что такие заказы довольно дорогие. Допустим, у дома сложная кровля. Клиент должен понимать, что останется куча обрезков, а покупать ему придется целые листы металла. Сложная стропильная система, соответственно, потребует больше дерева. Эркеры и различные выступы тоже объект значительно удорожают. Есть проекты, которые смотрятся красиво, но на поверку оказываются непрактичными. К нам обращались заказчики со своими идеями. Мы их детально разобрали, и оказалось, что в доме с двумя спальнями по 8 и 9 квадратных метров, небольшой кухней и гостиной коридоров будет почти 25 квадратных метров. Платить за коридоры – это неправильно.

– Самый необычный дом, который вашей компании доводилось возводить?

– В Печорах мы такой дом строили. Люди переехали с Дальнего Востока, решили строить дом, нашли местного подрядчика, в итоге он их обманул и стройка встала. Мы взялись его переделывать. Дом довольно большой – почти 200 квадратных метров, одноэтажный, с огромными окнами – каждое больше двух метров в ширину. Мы их заказывали в Санкт-Петербурге, каждое окно весило по 700 кг. Дом строился по их собственному проекту.

Было очень много запросов. Один из них – русская печь с лежанкой по центру зала. По ходу строительства пришлось ряд моментов пересмотреть, некоторые задуманные зоны сделать оказалось невозможным, потому что дом уже был частично отстроен, пришлось исходить из того, что есть.

– Значит, вы беретесь за дома, которые начала строить другая компания, но не довела до ума?

– Взяться можно за все, просто переделывать выходит дороже, чем построить с нуля. Не часто, но с такими просьбами к нам обращаются. Судя по соцсетям, с такими проблемами людям сталкиваться все еще приходится. В Печорах как раз так и вышло. Когда мы приступили к строительству, крыша была уже сделана, накрыта, вставлены мансардные окна. А хозяева дома жаловались на то, что она гремит, словно по ней кто-то ходит. Кровля в доме была сделана фальцевая, положили ее неправильно, из-за этого она шумела. Пришлось материал дозаказывать, крышу разбирать и делать заново.

Лучшая реклама – собственный пример

– Строительные бригады у вас свои?

– Да. Замечу, что у нас нет мультифункционалов, которые делают все, начиная от фундамента и заканчивая отделкой. Работает отдельная бригада, которая занимается только фундаментом, только кровлей, только стенами, только электрикой и т. д. За счет такого разделения работ у нас довольно высокая скорость возведения дома. На строительство у нас уходит примерно три месяца. При этом строим мы в любое время года.

– Сколько домов вы можете строить одновременно?

– В прошлом году одновременно мы строили пять домов, а можем еще больше. Смотрите: на подготовку и заливку фундамента уходит две недели. Получается, что каждые две недели бригада может переходить на новый объект. Каменщики, в зависимости от погодных условий, работают 2-3 недели, соответственно, они примерно с таким же интервалом могут ходить с фундамента на фундамент.

– Есть какая-то цифра по числу построенных домов в год, на которую вы планируете выйти?

– Такой цифры нет, пока наши дома будут пользоваться спросом, будем их строить. В этом году мы запланировали выйти на петербургский рынок. У нас подписано партнерское соглашение с петербургским агентством недвижимости, которое будет наши дома реализовывать. Если работа пойдет активно, откроем второе подразделение.

Псков при этом мы тоже не забываем – хотим построить коттеджный посёлок в Неелово. Уже почти согласован градостроительный план. Предполагается, что в поселке будет порядка 56 домов, собственный парк, детская площадка. Хочется дать людям возможность жить за городом, в своем доме, где им будет комфортно и безопасно.

– Строительство посёлка будет вашим первым масштабным проектом?

– Первым, да, но опыт строительства домов на одной территории есть. Мы застраивали село Медведово, в нем уже почти 20 наших домов. Есть наши объекты и в Неелово.

– Александр, а вы в своем доме живете?

– Сейчас его только строю. У меня и квартиры-то собственной долго не было, несмотря на то что я много лет проработал в этой области. Год назад только купил, но, пожив, понял, что меня многое в ней не устраивает. Например, я приезжаю домой поздно, а машину уже поставить некуда. Есть ряд других нюансов. Так что к весне планирую переехать в свой дом. Жить, кстати, буду в окружении своих же клиентов.