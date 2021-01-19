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Общество

Псковичи более тысячи раз пожаловались на работодателей в 2020 году

В Государственную инспекцию труда в Псковской области в 2020 году поступило 1245 заявлений граждан о несоблюдении работодателями трудового законодательства и требований охраны труда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, жалобы касались невыплаты заработной платы, задержки расчета при увольнении, невыплаты пособия по уходу за ребенком, выплаты заработной платы ниже МРОТ, невыдачи трудовой книжки в день увольнения, несвоевременной оплаты больничного листа, невыданных копий документов, связанных с работой, необеспечения средствами индивидуальной защиты, по поводу режима труда и отдыха, нарушения работодателями указов в связи с пандемией коронавируса.

Заявления поступали непосредственно от работников, из прокуратуры Псковской области, направлены в ГИТ Рострудом, были переданы из других государственных инспекций труда, поступили в инспекцию труда по подведомственности из Управления президента РФ по работе с обращениями граждан, из комитета Псковской области по труду и занятости населения, ГУ Псковского отделения Фонда социального страхования, Управления Федеральной налоговой службы, Следственного комитета и других контролирующих органов.

Граждане подавали заявления лично в помещении инспекции труда, на электронный адрес ГИТ, пересылали письмом «Почтой России», в виде электронного обращения на портале Онлайнинспекция.рф.

 

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