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Экономика

Исследование: Женщины оставляют премию себе чаще мужчин

77% россиян готовы делиться с супругами внеплановыми финансовыми поступлениями. К таким выводам пришли исследователи сервиса SuperJob. Причём женщины оставляют премию себе в 2,5 раза чаще мужчин (25% против 10% соответственно).

Показатели почти не изменились за прошедшие годы – 10 лет назад 78% опрошенных также готовы были поделиться премией с мужьями и жёнами. По данным проведённого исследования, 11% получивших премию расскажут о ней близким, но оставят деньги при себе. Еще 6% россиян не собираются сообщать супругам о неожиданном поступлении. 

Чаще всего средства премии тратят на семью те, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей. Граждане с зарплатой менее 30 тыс. рублей обычно оставляют деньги для личного пользования.

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