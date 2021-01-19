«Больше трех часов в холодном аэропорту»: истории псковичей, столкнувшихся с задержкой авиарейсов

13:47, 19 января 2021, ПАИ

Псковичи поделились с газетой «Псковская правда» своими историями о том, как столкнулись с задержкой авиарейсов и к чему приводит такая игра в лотерею, из-за чего приходится обходить стороной не так давно запущенные местные рейсы из Пскова.

В частности, Ирина Дрегольская, проживающая в Калининграде, рассказала, что вылеты в Псков стали задерживать все чаще, переносить и отменять. 24 декабря женщина хотела посетить родственников в Пскове, но так и не смогла: рейсы переносили почти восемь раз, а 25 декабря попросту отменили.

«Почему ни прилететь, ни улететь из Пскова невозможно, - написала в Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сестра Ирины Ольга. - Рейс 24 декабря из Калининграда в конце концов был отменен, а 29 декабря из Пскова снова было не улететь в Калининград. В чем дело?»

«Нет техники почистить полосу? Тогда так и скажите людям, не надо каждые полчаса рейс переносить. За это время можно было до Санкт-Петербурга добраться и оттуда улететь», - предложила женщина.

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