0
19:49
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18:46
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18:15
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
21:09
Кратко об изменениях в указ губернатора о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
20:33
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
10:53
Эксперты ПАИ назвали главные события ушедшего года
21:18
Губернатор Псковской области накануне Дня печати подвел итоги работы региональных СМИ
Еще новости
Политика

Александр Котов занял 16-е место в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 16-е место в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ по итогам 2020 года, опустившись по сравнению с прошлым годом на 3 позиции. Как сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга в компании «Медиалогия», медиаиндекс Александра Котова составил 32 762,1.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Игорь Брынцалов (Московская область).

Рейтинг построен на основе упоминаемости глав заксобраний в СМИ из базы системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. различных источников. Медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого прессой вокруг персоны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18 января 2021
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18 января 2021
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18 января 2021
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
Кратко об изменениях в указ губернатора о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
15 января 2021
Кратко об изменениях в указ губернатора о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
15 января 2021
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Эксперты ПАИ назвали главные события ушедшего года
14 января 2021
Эксперты ПАИ назвали главные события ушедшего года
Губернатор Псковской области накануне Дня печати подвел итоги работы региональных СМИ
12 января 2021
Губернатор Псковской области накануне Дня печати подвел итоги работы региональных СМИ
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»
12 января 2021
Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей в приемной «Единой России»

Идет загрузка...