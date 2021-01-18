Александр Котов занял 16-е место в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ

14:07, 19 января 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 16-е место в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ по итогам 2020 года, опустившись по сравнению с прошлым годом на 3 позиции. Как сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга в компании «Медиалогия», медиаиндекс Александра Котова составил 32 762,1.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ стали Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Игорь Брынцалов (Московская область).

Рейтинг построен на основе упоминаемости глав заксобраний в СМИ из базы системы «Медиалогия», включающей более 61 тыс. различных источников. Медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого прессой вокруг персоны.