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80 иностранцев попытались незаконно пересечь границу России и Белоруссии в Псковской области

В прошедшие выходные, 16 и 17 января, 80 иностранцев попытались незаконно пересечь российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России.

По результатам проведенных административно-процессуальных мероприятий все задержанные привлечены к административной ответственности. Наложено административных штрафов на общую сумму более 160 тысяч рублей.

Лица, виновные в нарушении правил режима государственной границы, в соответствии со ст. 43 Закона
«О Государственной границе Российской Федерации» несут уголовную или административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

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