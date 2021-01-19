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Политика

Госдума выступила за введение COVID-паспортов

Ковидные паспорта могут стать реальностью. Фото Кирилл Зыков / АГН «Москва»

 

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что создание COVID-паспортов является важным и нужным делом. На эту тему он высказался во вторник, 19 января, на заседании профильного комитета, пишут «Известия».

«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация должна быть использована», — отметил Морозов.

Он добавил: нет никаких сомнений, что эта информация будет нужна для врачей, медиков и санэпидслужбы. Кроме этого, она может быть необходима для принятия управленческих и организационных решений.

По словам Морозова, анализ и обработка собранной в результате вакцинации информации, в том числе с привлечением искусственного интеллекта, открывают «невероятные возможности». При этом депутат подчеркнул, что необходимо обратить внимание на защиту персональных данных и информсистем, как это было сделано в случае с законом о телемедицине.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о введении в регионе антиковидных паспортов. Их будут получать жители республики, которые сделали прививку или переболели коронавирусом. Это поможет снять некоторые ограничения и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от COVID-19.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения. Она подчеркнула, что важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

Ранее, 25 декабря, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

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