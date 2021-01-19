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Общество

В соцсетях появилось официальное сообщество ЦУР Псковской области

ЦУР будет содействовать в решении проблем псковичей. Фото скрин сообщества

 

Центр управления регионом (ЦУР) Псковской области зарегистрировал официальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте» для информирования населения о результатах совместной работы с органами государственной власти.

Напомним, ЦУР – это координационный центр мониторинга и обработки сообщений граждан, как официальных, так и неофициальных, размещённых в открытых источниках в сети Интернет. ЦУР фиксирует и обрабатывает жалобы, передаёт их ответственным структурам, после контролирует исполнение. С момента начала работы центр обработал 3 829 жалоб и обращений, инициировал решение по 3 677 случаям.

«Наша задача – добиваться максимально быстрого и эффективного решения жалоб, которые граждане оставляют в соцсетях», – говорит руководитель ЦУР Анастасия Григорьева.

ЦУР призван обеспечить эффективный диалог между жителями и властью для оперативного решения проблем в регионе и их предотвращения в будущем. Для этого информационные площадки центра обещают регулярно наполнять полезной информацией, выступлениями экспертов и лайфхаками для взаимодействия с органами власти.

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