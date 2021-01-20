В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей

00:29, 20 января 2021, ПАИ

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Депутаты Госдумы разработали законопроект, который запрещает суррогатное материнство для иностранцев и одиноких людей. Об инициативе сообщили ТАСС, РБК и РИА Новости, ознакомившиеся с текстом документа.

Согласно законопроекту, депутаты хотят дать право на услуги суррогатных матерей только гражданам России или людям с российским видом на жительство. Воспользоваться им смогут мужчина и женщина в возрасте 25–55 лет, состоящие в браке не менее года, у которых по медицинским показаниям нет возможности самим выносить и родить ребёнка.

Инициатива также исключает услуги посредников — агентств и медучреждений. Договор между родителями и суррогатной матерью будет заключаться напрямую, предполагает проект закона.

Документ планируют обсудить 20 января на заседании рабочей группы под руководством вице-спикера Петра Толстого. В Госдуму законопроект ещё не внесли.

Что ещё известно?

«Получившая широкое распространение практика суррогатного материнства создаёт прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что инициатива противоречит Конституции, которая гарантирует равенство граждан перед законом. «Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав», — считает она. По словам Пушкиной, семьи, где россияне воспитывают детей в одиночку, ничем не хуже других.

Что важно знать?

В России расследуют уголовное дело о торговле детьми, выношенными суррогатными матерями. Его возбудили в январе 2020 года, после того как в Подмосковье нашли мёртвого новорождённого с родовой травмой. В деле 11 эпизодов, которые касаются младенцев, рождённых для семей из Филиппин и Таиланда с 2014 по 2019 год. По делу арестованы врачи и руководитель Европейского центра суррогатного материнства.