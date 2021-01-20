0
00:29
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
18:11
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
19:49
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18:46
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18:15
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
21:09
Кратко об изменениях в указ губернатора о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
20:33
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Еще новости
Политика

В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей

Суррогатное материнство для иностранцев и одиноких в России запретят

 

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который запрещает суррогатное материнство для иностранцев и одиноких людей. Об инициативе сообщили ТАССРБК и РИА Новости, ознакомившиеся с текстом документа.

Согласно законопроекту, депутаты хотят дать право на услуги суррогатных матерей только гражданам России или людям с российским видом на жительство. Воспользоваться им смогут мужчина и женщина в возрасте 25–55 лет, состоящие в браке не менее года, у которых по медицинским показаниям нет возможности самим выносить и родить ребёнка.

Инициатива также исключает услуги посредников — агентств и медучреждений. Договор между родителями и суррогатной матерью будет заключаться напрямую, предполагает проект закона.

Документ планируют обсудить 20 января на заседании рабочей группы под руководством вице-спикера Петра Толстого. В Госдуму законопроект ещё не внесли.

Что ещё известно?

«Получившая широкое распространение практика суррогатного материнства создаёт прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет как минимум угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что инициатива противоречит Конституции, которая гарантирует равенство граждан перед законом. «Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав», — считает она. По словам Пушкиной, семьи, где россияне воспитывают детей в одиночку, ничем не хуже других.

Что важно знать? 

В России расследуют уголовное дело о торговле детьми, выношенными суррогатными матерями. Его возбудили в январе 2020 года, после того как в Подмосковье нашли мёртвого новорождённого с родовой травмой. В деле 11 эпизодов, которые касаются младенцев, рождённых для семей из Филиппин и Таиланда с 2014 по 2019 год. По делу арестованы врачи и руководитель Европейского центра суррогатного материнства.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
20 января 2021
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
19 января 2021
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18 января 2021
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18 января 2021
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18 января 2021
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
Кратко об изменениях в указ губернатора о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
15 января 2021
Кратко об изменениях в указ губернатора о мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
15 января 2021
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Эксперты ПАИ назвали главные события ушедшего года
14 января 2021
Эксперты ПАИ назвали главные события ушедшего года

Идет загрузка...