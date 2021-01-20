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Общество

Более 3 млн россиян вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в России вылечились от коронавируса 25 290 человек, общее количество выздоровевших составило 3 027 316. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также за последние сутки в России подтвердились 21 152 новых случая COVID-19, в том числе 2 452 - без клинических проявлений. С начала пандемии коронавирус выявили у 3 633 952 пациентов.

За сутки подтверждены 597 смертей от коронавируса, в том числе одна – в Псковской области. Всего пандемия унесла жизни 67 220 россиян.

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