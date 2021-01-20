Петербургский эксперт рассказал псковским мастерам, как превратить ремесло в узнаваемый бренд

11:11, 20 января 2021, ПАИ

15 января на площадке ПсковГУ состоялся мастер-класс для мастеров и ремесленников Пскова. Участники генерировали идеи для создания концепции бренда под руководством креативного директора компании «Артефактум» (Санкт-Петербург) Павла Дработурина. Встреча состоялась в смешанном (онлайн и офлайн) формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие мастера и ремесленники, студенты-дизайнеры и преподаватели ПсковГУ, а также представители администрации Пскова.

Мастер-класс прошёл в рамках проекта ER58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру», который реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014-2020 годов. Целью проекта является поддержка предпринимателей, которые изготавливают продукты, опираясь на местную культуру и традиции, отметили организаторы.

В ходе мастер-класса участники продолжили исследования, итогом которых станет новый брендбук псковских сувениров.