0
12:44
В результате опрокидывания автомобиля в Стругокрасненском районе пострадал пассажир
08:26
Неосторожное обращение с огнем привело к гибели 57-летнего мужчины в Порхове
07:23
В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
14:52
Мать спасла своих малолетних детей из горящего дома в Псковской области
11:15
Еще один человек с коронавирусом скончался в Псковской области
09:45
По факту жестокого обращения с собакой в Палкино полиция проводит проверку
09:19
Двоих малолетних детей спасли из горящего дома в Опочке
Еще новости
Происшествия

Золотую цепочку отобрали великолучане у собутыльника в Новый год

Ночью 1 января в Великолукском районе во время новогоднего празднования между мужчинами произошел конфликт, после чего двое гостей отобрали у 57-летнего хозяина золотую цепочку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. 

Потерпевший не сразу заявил в полицию о случившемся. Причиненный ему ущерб он оценил в 50 тысяч рублей. Вскоре мужчин задержали, ими оказались двое ранее судимых жителей Великолукского района 50 и 43 лет. Они признались в преступлении. По их словам, похищенное изделие они уже сдали в ломбард за 30 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 (грабеж) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

В результате опрокидывания автомобиля в Стругокрасненском районе пострадал пассажир
20 января 2021
В результате опрокидывания автомобиля в Стругокрасненском районе пострадал пассажир
Неосторожное обращение с огнем привело к гибели 57-летнего мужчины в Порхове
19 января 2021
Неосторожное обращение с огнем привело к гибели 57-летнего мужчины в Порхове
В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
19 января 2021
В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
Мать спасла своих малолетних детей из горящего дома в Псковской области
18 января 2021
Мать спасла своих малолетних детей из горящего дома в Псковской области
Еще один человек с коронавирусом скончался в Псковской области
18 января 2021
Еще один человек с коронавирусом скончался в Псковской области
По факту жестокого обращения с собакой в Палкино полиция проводит проверку
18 января 2021
По факту жестокого обращения с собакой в Палкино полиция проводит проверку
Двоих малолетних детей спасли из горящего дома в Опочке
18 января 2021
Двоих малолетних детей спасли из горящего дома в Опочке
На 92-м км автодороги Порхов – Успенье «Фиат Дукато» съехал в придорожную канаву
17 января 2021
На 92-м км автодороги Порхов – Успенье «Фиат Дукато» съехал в придорожную канаву

Идет загрузка...