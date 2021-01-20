Золотую цепочку отобрали великолучане у собутыльника в Новый год

11:33, 20 января 2021, ПАИ

Ночью 1 января в Великолукском районе во время новогоднего празднования между мужчинами произошел конфликт, после чего двое гостей отобрали у 57-летнего хозяина золотую цепочку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Потерпевший не сразу заявил в полицию о случившемся. Причиненный ему ущерб он оценил в 50 тысяч рублей. Вскоре мужчин задержали, ими оказались двое ранее судимых жителей Великолукского района 50 и 43 лет. Они признались в преступлении. По их словам, похищенное изделие они уже сдали в ломбард за 30 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 (грабеж) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.