Почему сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов не прошел приемку, объяснили власти Пскова

12:12, 20 января 2021, ПАИ

В управлении городского хозяйства администрации Пскова объяснили, почему до сих пор не приняты работы по благоустройству сквера между улицей Труда и проспектом Энтузиастов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам специалистов управления, сейчас подрядная организация не установила мусорные урны и не обустроила велодорожки, как указано в муниципальном контракте. Срыв сроков подрядчик объяснил проблемами с поставщиками, вызванными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

28 декабря 2020 года состоялась рабочая комиссия по объекту, но из-за выявленных недочетов объект не приняли. Подрядчикам поручили устранить выявленные недостатки в кратчайшие сроки и организовать повторную приемку работ.

В 2019 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов установили 155 опор с 202 светодиодными светильниками. В прошлом году шли работы по дальнейшему благоустройству территории, по условиям контракта они должны были завершиться не позднее 15 ноября 2020 года.