О прошедших и предстоящих избирательных кампаниях рассказал Игорь Сопов губернатору

15:43, 20 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с председателем региональной Избирательной комиссии Игорем Соповым. Стороны обсудили прошедшие и предстоящие избирательные кампании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Так, в 2020 году в Псковской области прошли 120 избирательных кампаний. Пандемия коронавируса на их проведение не повлияла, слаженная организационная работа избирательных комиссий позволила выборам пройти без нарушений избирательного законодательства. Игорь Сопов рассказал, что поступившие в избирком жалобы специалисты рассмотрели в предусмотренные законом сроки. Это не сказалось на окончательных итогах голосования. При поддержке региональной администрации в ходе общероссийского голосования и выборных кампаний соблюдались все меры эпидемиологической безопасности. Члены избирательных комиссий и избиратели были в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Зашла речи и о Втором форуме молодежных избирательных комиссий Псковской области, который состоялся в ноябре прошлого года. В мероприятии приняли участие эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга, всего было порядка 120 участников из 17 регионов РФ. Михаил Ведерников и Игорь Сопов констатировали, что форум прошел на высоком уровне. Глава региона отметил, что такие мероприятия важны для формирования кадрового резерва профессионалов.

Председатель избиркома также напомнил, что на форуме глава региона предложил учредить в Псковской области День избирательных комиссий. Он поблагодарил Михаила Ведерникова за принятое решение - региональный праздник поддержали депутаты Псковского областного Собрания, он будет отмечаться в последнее воскресенье сентября.

Затем Игорь Сопов рассказал губернатору об избирательных кампаниях, которые предстоят в 2021 году. 11 апреля пройдут досрочные выборы главы Порховского района, а в сентябре главу муниципалитета будут выбирать жители Куньинского и Новосокольнического районов. Самыми масштабными избирательными кампаниями для региона станут совмещенные выборы в Государственную думу РФ и областное Собрание депутатов, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

В заключение Игорь Сопов от имени всех членов комиссий Псковской области поблагодарил Михаила Ведерникова за особое внимание к их работе и передал главе региона книгу «История голосования одного региона в масштабах страны». Глава избиркома заметил, что издание появится в районных библиотеках, территориальных избирательных комиссиях и у глав муниципалитетов. Экземпляры книги также направлены председателю и членам Центральной избирательной комиссии РФ, в крупнейшие общественные и университетские библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга.

По состоянию на 1 января 2021 года в Псковской области числятся 525 тысяч избирателей, что на тысячу больше, чем было зарегистрировано в июле 2020 года. Данные Избирательная комиссия Псковской области традиционно обновляет 1 января и 1 июля.