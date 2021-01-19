В России подорожают ноутбуки

16:08, 20 января 2021, ПАИ

В ближайшие полгода дефицит ноутбуков сохранится, а цены на них вырастут, прогнозируют аналитики и участники рынка. Об этом пишет газета «Известия».

В первом полугодии 2021 года стоимость ноутбуков вырастет примерно на 6–8% из-за роста себестоимости их производства и продолжающегося дефицита. В 2020 году цены на них уже увеличились примерно на 33%.

Рост цен обусловлен превышением спроса над предложением и девальвацией рубля, пояснил генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко. По его прогнозу, глобальный дефицит компонентов сохранится по крайней мере в первом полугодии 2021-го.

При положительном сценарии развития ситуации с пандемией цены на ноутбуки могут снизиться, но не раньше лета этого года, считает директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России Ирина Кукина. По ее словам, для этого необходим возврат к прежним условиям работы фабрик, снижение спроса и большой объем товарных остатков на складах.