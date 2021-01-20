Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
Главам регионов поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Правительства РФ.
В процессе должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора. Доклад о результатах этой работы на основе информации руководителей субъектов Минздрав обязан представить в правительство до 26 января (далее – каждые две недели).
Это и другие поручения председатель правительства Михаил Мишустин дал по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 19 января.
Одним из основных вопросов повестки был старт массовой добровольной бесплатной вакцинации – она проводится по поручению президента. Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Для этого открываются дополнительные пункты вакцинации.
Записаться на прививку можно в том числе через портал государственных и муниципальных услуг. Пока система работает в тестовом режиме, но в ближайшее время услуга станет доступна всем желающим.
Опять же через портал госуслуг после завершения второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат о её прохождении. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко взять под личный контроль вопрос обеспечения безопасности персональных данных при использовании портала для записи на прививку, а также при уведомлении о результатах тестирования на COVID-19.
Подготовить сайт госуслуг для отправки результатов тестов на коронавирус распорядился президент. Таким образом, граждане смогут быстрее и в удобном формате получать важную информацию.