Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса

20:47, 20 января 2021, ПАИ

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Главам регионов поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Правительства РФ.

В процессе должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора. Доклад о результатах этой работы на основе информации руководителей субъектов Минздрав обязан представить в правительство до 26 января (далее – каждые две недели).

Это и другие поручения председатель правительства Михаил Мишустин дал по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 19 января.

Одним из основных вопросов повестки был старт массовой добровольной бесплатной вакцинации – она проводится по поручению президента. Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Для этого открываются дополнительные пункты вакцинации.

Записаться на прививку можно в том числе через портал государственных и муниципальных услуг. Пока система работает в тестовом режиме, но в ближайшее время услуга станет доступна всем желающим.

Опять же через портал госуслуг после завершения второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат о её прохождении. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко взять под личный контроль вопрос обеспечения безопасности персональных данных при использовании портала для записи на прививку, а также при уведомлении о результатах тестирования на COVID-19.

Подготовить сайт госуслуг для отправки результатов тестов на коронавирус распорядился президент. Таким образом, граждане смогут быстрее и в удобном формате получать важную информацию.