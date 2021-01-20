0
21:07
Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
20:47
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
16:08
Олег Брячак не исключил, что возглавит реготделение «Справедливой России» после объединения с двумя партиями
15:43
О прошедших и предстоящих избирательных кампаниях рассказал Игорь Сопов губернатору
00:29
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
18:11
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
19:49
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Еще новости
Политика

Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса

За ходом вакцинации поручено следить главам регионов. Фото РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи

 

Главам регионов поручено взять под личный контроль вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Правительства РФ.

В процессе должны неукоснительно соблюдаться меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора. Доклад о результатах этой работы на основе информации руководителей субъектов Минздрав обязан представить в правительство до 26 января (далее – каждые две недели).

Это и другие поручения председатель правительства Михаил Мишустин дал по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 19 января.

Одним из основных вопросов повестки был старт массовой добровольной бесплатной вакцинации – она проводится по поручению президента. Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска. Для этого открываются дополнительные пункты вакцинации.

Записаться на прививку можно в том числе через портал государственных и муниципальных услуг. Пока система работает в тестовом режиме, но в ближайшее время услуга станет доступна всем желающим.

Опять же через портал госуслуг после завершения второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат о её прохождении. Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко взять под личный контроль вопрос обеспечения безопасности персональных данных при использовании портала для записи на прививку, а также при уведомлении о результатах тестирования на COVID-19.

Подготовить сайт госуслуг для отправки результатов тестов на коронавирус распорядился президент. Таким образом, граждане смогут быстрее и в удобном формате получать важную информацию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
20 января 2021
Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
20 января 2021
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
Олег Брячак не исключил, что возглавит реготделение «Справедливой России» после объединения с двумя партиями
20 января 2021
Олег Брячак не исключил, что возглавит реготделение «Справедливой России» после объединения с двумя партиями
О прошедших и предстоящих избирательных кампаниях рассказал Игорь Сопов губернатору
20 января 2021
О прошедших и предстоящих избирательных кампаниях рассказал Игорь Сопов губернатору
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
20 января 2021
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
19 января 2021
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18 января 2021
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18 января 2021
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма

Идет загрузка...