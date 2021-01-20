Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих

21:07, 20 января 2021, ПАИ

Принятый в первом чтении законопроект уточняет запрет на иностранное гражданство для государственных и муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей, сообщается на сайте Госдумы РФ.

​Предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Кроме того, предусматривается обязанность таких лиц уведомить своё руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства (подданства) либо получении вида на жительство за рубежом.

Изменения предполагается внести в 24 федеральных закона, в том числе в законы, регулирующие вопросы прохождения военной службы, государственной гражданской службы, муниципальной службы, особенности дипломатической службы, устанавливающие ограничения для замещения должностей председателя, заместителя и аудиторов Счётной палаты РФ, председателя ЦБ, уполномоченного при президенте по правам ребёнка и множества других.

Военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, другие должностные лица и работники, для которых предусматриваются соответствующие ограничения и обязанности и которые на день вступления в силу новых норм имеют иностранное гражданство либо право на постоянное проживание на территории иностранного государства, должны сообщить об этом в течение 10 дней со дня вступления в силу этого федерального закона.

Такие лица смогут продолжить службу или работу в своих должностях при условии подачи ими документов, свидетельствующих о намерении прекратить гражданство иностранного государства. По истечении шести месяцев лица, не представившие документы, подтверждающие прекращение иностранного гражданства или права на постоянное проживание гражданина РФ за рубежом, подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы, работы.

Ещё один законопроект, принятый в первом чтении, предполагает дополнение ТК РФ новой статьёй 349.6.

Указывается, что лица, не имеющие гражданства РФ, или российские граждане, имеющие иностранное гражданство либо вид на жительство за рубежом, не допускаются к замещению в госорганах или органах местного самоуправления должностей, не являющихся должностями государственной или муниципальной службы, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

«Это крайне важно: чтобы те, кто работает на свою страну, в интересах своих граждан, имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительство и на гражданства других стран», – подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

«Здесь нет ущемления прав, здесь всё по‑честному, и, если хотите, это нужно было сделать давно», – уверен он.