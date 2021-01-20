По обращениям псковичей на улице Труда, 15 и на участке улицы Бастионной восстановлено уличное освещение

21:40, 20 января 2021, ПАИ

Главе города Пскова Елене Полонской пришлось взять под личный контроль устранение неполадок в уличных фонарях на улицах Пскова.

«В ходе выезда на избирательный округ № 13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной ко мне обратились жители дома № 16а на улице Труда с просьбой оказать содействие в решении вопроса придомового освещения», – написала глава города в Instagram.

«По их словам, возле дома установлено пять фонарных столбов, три из них функционируют и обеспечивают освещение, а два не работают, что создаёт плохую видимость жильцам дома при проходе по дворовой территории. Взяла вопрос на контроль. Было подготовлено обращение и направлено в адрес УГХ администрации Пскова с просьбой организовать проверку рабочего состояния фонарей и провести необходимые работы для восстановления освещения двора.

На сегодняшний день силами управления городского хозяйства администрации Пскова на улице Труда, 16а восстановлено придомовое освещение.

Кроме того, по итогам выезда на избирательный округ № 2 совместно с депутатом Сергеем Колосовым на участке улицы Бастионной, от улицы Гагарина до улицы Заводской, производственным отделением «Северные электрические сети» Псковского филиала «Россети Северо-Запад» также восстановлено освещение», – сообщила Елена Александровна.