Президент США Джо Байден назначил временного госсекретаря

00:00, 21 января 2021, ПАИ

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Избранный президент США Джо Байден, вступивший в должность главы государства, назначил и. о. госсекретаря. Об этом сообщает Reuters.

Временным главой американской дипломатии стал Дэниел Смит, занимающий должность директора Института дипломатической службы Госдепа.

Смит будет исполнять обязанности госсекретаря, пока его не сменит протеже Байдена, ветеран дипслужбы Энтони Блинкен. Агентство отмечает, что его кандидатура устраивает парламентариев и утверждение в Конгрессе не должно сопровождаться какими-либо сложностями.

Ранее Байден подписал первые документы на новом посту. Среди бумаг – документы о выдвижении на должности в кабинете президента Соединённых Штатов, а также инаугурационная прокламация.