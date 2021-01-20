0
21:07
Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
20:47
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
16:08
Олег Брячак не исключил, что возглавит реготделение «Справедливой России» после объединения с двумя партиями
15:43
О прошедших и предстоящих избирательных кампаниях рассказал Игорь Сопов губернатору
00:29
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
18:11
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
19:49
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Еще новости
Политика

Президент США Джо Байден назначил временного госсекретаря

Новый президент Америки назначил госсекретаря. Фото Rick Loomis / Getty Images

 

Избранный президент США Джо Байден, вступивший в должность главы государства, назначил и. о. госсекретаря. Об этом сообщает Reuters.

Временным главой американской дипломатии стал Дэниел Смит, занимающий должность директора Института дипломатической службы Госдепа.

Смит будет исполнять обязанности госсекретаря, пока его не сменит протеже Байдена, ветеран дипслужбы Энтони Блинкен. Агентство отмечает, что его кандидатура устраивает парламентариев и утверждение в Конгрессе не должно сопровождаться какими-либо сложностями.

Ранее Байден подписал первые документы на новом посту. Среди бумаг – документы о выдвижении на должности в кабинете президента Соединённых Штатов, а также инаугурационная прокламация.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
20 января 2021
Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
20 января 2021
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
Олег Брячак не исключил, что возглавит реготделение «Справедливой России» после объединения с двумя партиями
20 января 2021
Олег Брячак не исключил, что возглавит реготделение «Справедливой России» после объединения с двумя партиями
О прошедших и предстоящих избирательных кампаниях рассказал Игорь Сопов губернатору
20 января 2021
О прошедших и предстоящих избирательных кампаниях рассказал Игорь Сопов губернатору
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
20 января 2021
В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев и одиноких людей
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
19 января 2021
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18 января 2021
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма
18 января 2021
Фотофакт. Над зданием Капитолия в Вашингтоне появились клубы дыма

Идет загрузка...