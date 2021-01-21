Информация в кассовых чеках ИП изменится с 1 февраля

09:25, 21 января 2021, ПАИ

С 1 февраля изменится информация, содержащаяся в кассовых чеках, которые индивидуальные предприниматели выдают покупателям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Изменения обусловлены федеральным законодательством. С февраля все пользователи контрольно-кассовой техники вне зависимости от применяемой ими системы налогообложения обязаны будут указывать в кассовом чеке не только подробное название товарной позиции, но и ее объем, количество и итоговую сумму. То же самое коснётся и чеков, выдаваемых при оказании определенных услуг или выполнении различных работ.

Для формирования перечня наименований товаров, работ и услуг можно воспользоваться Общероссийским классификатором продукции по видам деятельности.

При добавлении данного реквизита предпринимателям не нужно подавать заявление в налоговый орган о перерегистрации контрольно-кассовой техники. Фискальный накопитель не требует замены. Как перенастроить технику, можно узнать из её эксплуатационной документации.

За отсутствие в чеке наименования реализуемого товара или ошибки предусмотрен штраф в соответствии с пунктом 4 статьи 14.5 КоАП РФ: для должностного лица – от 1500 до 3000 рублей; для ИП или организации – от 5000 до 10000 рублей.