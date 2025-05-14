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Общество

Почему серая зарплата невыгодна, рассказали эксперты

Почему серая зарплата невыгодна, рассказали псковичам в группе «Объясняем. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Серая зарплата состоит из официальной части и неофициальной, отчисления с которой не идут в Социальный фонд, медстрахование и госбюджет.

В этом случае нет гарантии, что будет выплачена вся сумма зарплаты, отпускные, пособия по беременности и другие выплаты. Из серой заработной платы не идут отчисления на пенсию, поэтому она будет меньше в будущем.

Кроме того, банк может отказать в получении кредита, а некоторые страны - не выдать визу.

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