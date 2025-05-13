Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области

15:49, 13 мая 2025, ПАИ

О самых подорожавших с 28 апреля по 5 мая продуктах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, репчатый лук подорожал на 9,07 %, капуста белокочанная свежая – на 7,18 %, яблоки – на 6,07 %, варёная колбаса – на 4,73 %, столовая свёкла – на 3,49 %, бананы – на 2,92 %, овощные консервы для детского питания – на 1,96 %, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 1,95 %, сухие молочные смеси для детского питания – на 1,54 %, говядина – на 1,18 % и пшено – на 1,12 %.

Отметим, что в Псковской области в марте этого года производство молока выросло на 3,9 %, до 20,5 тысячи тонн.