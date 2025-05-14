Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Новое производство планируют запустить на псковском заводе «Титан-Полимер»

На заседании экспертного совета особой экономической зоны «Моглино» утвердили обновлённый бизнес-план компании «Титан-Полимер» по проекту «Создание комплекса по производству БОПЭТ-плёнок, ПЭТ- и ПБТ-гранул». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Сам проект реализуется в два этапа. На первом этапе введено в работу производство БОПЭТ-плёнок с мощностью производства до 72 тыс. тонн в год. На втором этапе планируется построить производство ПЭТ- и ПБТ-гранул», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона уточнил, что продукция завода станет сырьём для получения бутылочных преформ, плёнок и нитей, а также нетканых материалов и инженерных пластиков.

«Запуск нового производства позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, создать более 500 рабочих мест, составить конкуренцию импортной продукции и способствовать развитию экспортного потенциала Российской Федерации», – заключил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2025

Новое производство планируют запустить на псковском заводе «Титан-Полимер»
14 мая 2025

Россиянину нужно 41 месяц откладывать всю зарплату на иномарку
14 мая 2025

Сбер: 97% льготных кредитов на покупку квартир и домов жители Псковской области получают по семейной ипотеке
14 мая 2025

Студенты псковского колледжа прошли практику на заводе «Титан-Полимер»
14 мая 2025

Почему серая зарплата невыгодна, рассказали эксперты
13 мая 2025

Псковский бизнесмен вошёл в топ лучших молодых промышленников России
13 мая 2025

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
13 мая 2025

Корвалол подорожал в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...