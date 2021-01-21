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На восемь лет в колонию отравится великолукский педофил за изнасилование родственников

В Великих Луках местного жителя осудили на восемь лет колонии за изнасилование несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

32-летний мужчина пользовался беспомощным состоянием своих родственников, не достигших 14-летнего возраста. Он совершил два изнасилования.

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых ему двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. 

Вместе с наказанием осужденному назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания.

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