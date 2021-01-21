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Культура

Семен Серзин рассказал, как выбрал актера на главную роль для «Человека из Подольска»

Актер и режиссер Семен Серзин в интервью арт-директору Псковского театра драмы Андрею Пронину рассказал, как выбрал актера на главную роль для своего дебютного фильма «Человек из Подольска». 

По словам Серзина, Вадима Королева, лидера группы OQJAV, он выбрал для роли журналиста Николая Фролова, поскольку они дружат и были соседями по съемной квартире, режиссер наблюдал за ним. 

«Так как-то нас свела судьба. Мы с ним делали клип, в Грузию ездили, снимали для него. Как-то так это все совпало и в итоге случилось, о чем я не жалею», - сказал Семен Серзин. 

Семен Серзин – создатель и руководитель независимого театрального объединения «Невидимый театр» в Санкт-Петербурге, режиссер и актер, известный по ролям в фильмах Кирилла Серебренникова «Лето» и «Петровы в гриппе».

«Человек из Подольска» — режиссерский дебют Семена Серзина в кино. Фильм снят по пьесе писателя и драматурга Дмитрия Данилова. По сюжету обычный парень Николай Фролов, трудящийся главным редактором газеты «Голос ЮАО», внезапно попадает вечером в полицию без объяснения причин, где позже история принимает неожиданный абсурдистский оборот. Картина участвовала в конкурсе 31-го кинофестиваля «Кинотавр» 2020 года и получила не только признание критиков, но и приз за оригинальную музыку группы OQJAV. Фильм вышел на стриминговой платформе Premier 3 января. 

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