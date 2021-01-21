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Общество

Скончался архитектор Геннадий Мокеев

Скончался архитектор Геннадий Мокеев. Фото ruskline.ru

 

Утром 18 января скончался архитектор Геннадий Яковлевич Мокеев, сообщает пресс-служба музея имени Андрея Рублёва.

Геннадий Яковлевич Мокеев – архитектор, историк градостроительства, кандидат архитектуры, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, действительный член Академии архитектурного наследия, академик архитектуры, член президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Союза писателей России, почётный гражданин города Можайска.

Автор многочисленных графических реконструкций архитектурного облика Пскова, Новгорода, Смоленска, Суздаля, Владимира, Можайска.

Родился 22 ноября 1932 года в городе Магнитогорске.

В 1960-е годы окончил строительный факультет Уральского политехнического института в городе Челябинске и проработал три года главным архитектором города Рудного Кустанайской области, а затем на Полюстровском домостроительном комбинате в Ленинграде.

В 1971 году окончил аспирантуру Центрального научно-исследовательского института теории и истории Мособлреставрации в Москве, в ведении которой находились памятники Бородинского поля. Г. Я. Мокеев инициировал тогда описание всех памятников и добился их восстановления и открытия отдельной Бородинской реставрационной мастерской, а также передачи Можайского Лужецкого Ферапонтова монастыря и Никольского кафедрального собора в музейный фонд страны.

С 1993 года возглавлял сектор русского градостроительства и архитектуры при Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва.

В 1987 году принял участие (Г. Мокеев (руководитель), В. Виноградов, А. Тренин) в конкурсе, объявленном ГлавАПУ Москвы, на разработку эскиза идеи Генерального плана развития Москвы, Московской области и архитектурно-планировочной организации центральной части города. Проект был отмечен третьей премией конкурса, что явилось признанием достоинств представленной работы. Особое место в проекте занимали охрана и восстановления памятников древней Москвы.

Геннадий Яковлевич был одним из инициаторов Макарьевских чтений. При его непосредственном участии началась реставрация Спасо-Бородинского и Лужецкого монастырей. По его проекту в соавторстве с архитектором Олегом Журиным в 1990–1993 гг. восстановлен Казанский собор на Красной площади в Москве.

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