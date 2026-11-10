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Общество

Вирусологи предупреждают: новый вариант COVID‑19 легко перепутать с простудой

Новый вариант коронавируса PJ.2.1 способен проявляться как обычная простуда или грипп. В связи с этим распознать его по одному лишь самочувствию невозможно, пишет 1obl.ru.

Фото: ПАИ

По данным ВОЗ, симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций часто совпадают. Для точного диагноза в ряде случаев требуется лабораторное исследование.

При заражении PJ.2.1 пациенты могут испытывать более сильную боль в горле, а после болезни ощущается продолжительный упадок сил. Но и эти наблюдения пока не позволяют считать такие признаки отличительными для нового варианта. Убедительных доказательств более тяжёлого течения заболевания на сегодняшний день нет.

Подтверждённых случаев заражения новым вариантом в России также пока не зарегистрировано. Но вирус может появиться в стране уже зимой.

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