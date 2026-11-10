Филолог объяснила популярность слова «могнуть»
Слово «могнуть» по смыслу синонимично фразам «я тебя круче» и «я тебя в чём-то превосхожу». Об этом изданию ОТС-Горсайт рассказала филолог Ирина Высоцкая.
«Я тебя могну» – это строчка из песни, по смыслу она синонимична фразам «я тебя круче / я тебя в чём-то превосхожу». Это недавно завирусившееся выражение, часто сопровождающееся жестами из той же песенки. Похоже на широко известное «6–7». И это очень интересное явление, когда мы встречаемся с комплексом «слово + жест», неким синкретизмом. Я бы рассматривала это в рамках подросткового фольклора, с той оговоркой, что устное народное творчество сейчас фиксируется на видео», – сказала Ирина Высоцкая.
По её словам, любое заимствованное слово перед тем, как войти в устную русскую речь, проходит трансформацию – русификацию: адаптируется морфологически, включается в систему склонения и спряжения. То же самое случилось с «моганием».
«Здесь, как и в случае с глаголом «гуглить», произошло обрастание русскими морфемами. Глагол «могнуть» проявляет свойства глаголов совершенного вида мгновенного действия, как, к примеру, «толкнуть», может образовывать видовую пару», – считает филолог.
Она полагает, что эта подростковая фраза проживёт до тех пор, пока не появится другая, свежая и необычная.
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