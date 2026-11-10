Улица Николая Васильева в Пскове стала светлее: завершился монтаж освещения
Монтаж уличного освещения на участке от железнодорожного переезда до Северного обхода завершился в Пскове. Об этом сообщил глава города Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX.
«На улице Николая Васильева теперь светлее! Уже с сегодняшнего вечера здесь будет комфортнее и безопаснее», – написал глава Пскова.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы города усилили работу. На улицах работает специализированная техника, рабочие ежедневно наводят порядок.
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