Улица Николая Васильева в Пскове стала светлее: завершился монтаж освещения

11:19, 10 ноября 2026, ПАИ

Монтаж уличного освещения на участке от железнодорожного переезда до Северного обхода завершился в Пскове. Об этом сообщил глава города Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере MAX.

«На улице Николая Васильева теперь светлее! Уже с сегодняшнего вечера здесь будет комфортнее и безопаснее», – написал глава Пскова.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы города усилили работу. На улицах работает специализированная техника, рабочие ежедневно наводят порядок.