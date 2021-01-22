Пропавшего в ноябре 2020 года псковича Сергея Рясенского разыскивает полиция

09:54, 22 января 2021, ПАИ

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В Пскове разыскивается 66-летний Сергей Рясенский, зарегистрированный и проживающий на улице Красноармейской. 22 ноября этого года мужчина пропал в городе.

Приметы: на вид 70 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, волосы темно-русые короткие с проседью, с залысинами, коротко стриженный, щёки впалые, лицо морщинистое. Был одет на момент исчезновения в болоньевую куртку черного цвета, черные брюки, полуботинки черного цвета, рубашку, свитер и черную вязаную шапку. Особые приметы: на теле имеются татуировки и шрамы. При ходьбе прихрамывает. Плохое зрение.

Полиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам: 02, 59-63-22, в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову: 59-63-09.