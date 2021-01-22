Более 21 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировано в России за сутки

11:03, 22 января 2021, ПАИ

За последние сутки в России подтвердились 21 513 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 2 539 — без клинических проявлений. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в стране заболели коронавирусом 3 677 352 человека, выздоровели – 3 081 536 (за прошедшие сутки - 27 318).

За последние 24 часа подтверждено 580 смертей, в том числе 1 – в Псковской области. За весь период в России от COVID-19 умерли 68 412 человек.