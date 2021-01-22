Более 16 тысяч горячих обедов привезли псковским медикам «красных зон»

11:24, 22 января 2021, ПАИ

Порядка 16 тысяч порций горячего питания уже получили медицинские работники, борющиеся с коронавирусом в «красных зонах» Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении «Единой России», в состав обеда входят второе блюдо, салат и хлеб.

Помощь медикам и жителям области ежедневно оказывает Псковский волонтерский центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского. Помимо горячих обедов волонтёры передают продуктовые наборы для медиков «красных зон» региона — за месяц их выдали более 660.

В Пскове добровольцы, среди которых депутаты фракции «Единая Россия», доставляют горячее питание медикам ковид-центра, городской больницы, городской инфекционной больницы, а также сотрудникам скорой помощи.

«Ежедневно, в том числе в выходные и в праздничные дни, партийные волонтеры поставляют горячее питание в медицинские учреждения Пскова для сотрудников, борющихся с коронавирусом. Мы таким образом выражаем свою благодарность медицинским работникам, поддерживаем их в трудную минуту. Сегодня именно от них зависит здоровье жителей нашего города и региона», - отметила секретарь Псковского городского отделения партии, глава Пскова Елена Полонская. Вместе с активистами она передала горячие обеды для сотрудников Псковской станции скорой медицинской помощи.

По словам старшего врача смены станции Светланы Мосиной, сотрудники очень благодарны волонтерам за такое внимание.«Это очень приятно, что на нас обращают внимание. Волонтеры привозят очень вкусные обеды», - заметила она.

В Великих Луках домашними обедами каждый день обеспечены порядка 100 медицинских работников. К волонтерскому центру «Единой России» присоединились общественные советники главы города, в том числе Андрей Ульянов. Он помогает в разгрузке и доставке горячего питания для медиков, работающих в «красной зоне».

«Помогать врачам в период пандемии - это хорошая инициатива партии. Я тоже не хочу оставаться в стороне и присоединился к волонтёрскому центру «Единой России». Полезные дела заразительны», - уверен Андрей Ульянов.

Горячие комплексные обеды ежедневно получает медицинский персонал районных больниц и постов скорой помощи практически во всех районах Псковской области. К примеру, активно включился в работу депутат Островского районного Собрания Владлен Небейголова. Он привозит обеды медикам на станцию скорой помощи.