Резные скворечники и кормушки для птиц изготовили осужденные для парков Пскова

12:06, 22 января 2021, ПАИ

Осужденные псковских колоний изготовили кормушки и скворечники для птиц, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. Их разместили в Пскове в дендропарке и парке на Сиреневом бульваре.

Инициатива провести экологическое мероприятие принадлежит начальнику областного УФСИН Евгению Старикову. Его идею поддержали сотрудники, входящие в волонтерское объединение «Добрыня», а также подведомственные учреждения. Резные домики и кормушки для птиц изготовили осужденные ИК-6 в Себежском районе. Следующую партию изделий сделают в исправительной колонии, расположенной в Псковском районе.

Скворечники и кормушки с зерном развесили в областном центре сотрудники УФСИН вместе со своими семьями. Присоединились к ним и воспитанники военно-патриотического клуба «Зубрёнок».

«Мы очень надеемся, что наш поступок обратит внимание людей на доброе отношение к птицам, ведь каждый человек может внести свой посильный вклад в спасение природы», - отметил инспектор группы воспитательной и социальной работы УФСИН России по Псковской области Антон Евдокимов.