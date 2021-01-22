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Общество

Более полумиллиона рублей пожертвовала австрийская благотворитель Красногородской и Опочецкой коррекционным школам

Давний партнёр Псковского областного отделения Российского детского фонда, президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер с привлечением австрийских благотворителей реализовала два проекта в пользу воспитанников Красногородской и Опочецкой коррекционных школ-интернатов на общую сумму более 630 000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда.

В частности, в Красногородской коррекционной школе-интернате обновлено компьютерное оборудование, которое ежедневно используется на занятиях с детьми. Сейчас в учреждении обучается и проживает около 90 детей с нарушениями интеллектуального развития. В обучении таких ребят нужен особый подход. Учителя стараются чаще использовать наглядные образы, когда учат детей чему-то новому. Так дети лучше воспринимают незнакомый материал и быстрее его усваивают, считают эксперты. 

В пользу воспитанников Опочецкой коррекционной школы-интерната реализован проект «Мы всё можем сами». Для занятий с детьми приобрели профессиональные дидактические игры, пособия, компьютерное оборудование. В учреждении обучаются дети с умеренной и тяжёлой степенью умственной отсталости. Они плохо говорят, трудно социализируются и зачастую не могут сами себя обслужить. По словам специалистов, использование на занятиях с детьми специализированных игр и пособий поможет детям через игру освоить окружающую среду, правила поведения в обществе. Применение таких технологий при ежедневных занятиях с воспитанниками учреждения поможет им подготовиться к самостоятельной жизни.

«От лица воспитанников Красногородской и Опочецкой коррекционных школ-интернатов Детский фонд сердечно благодарит ассоциацию «Маленькие сердца», лично её президента Паскаль Вайер и всех благотворителей, помогающих в реализации проектов. Спасибо, что заботитесь о детях в трудной жизненной ситуации, помогаете им расти и развиваться», - отметили в фонде.

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